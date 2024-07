par Trevor Hunnicutt et Nandita Bose

WILMINGTON, Delaware, 23 juillet (Reuters) - La vice-présidente américaine Kamala Harris, qui cherche à rassembler les soutiens dans les rangs démocrates pour sa campagne présidentielle soudaine, a mis en relief lundi soir sa capacité à s'attaquer au républicain Donald Trump en vue de l'élection de novembre, évoquant son expérience de procureure.

"J'ai poursuivi des coupables en tous genres. Des prédateurs qui ont maltraité des femmes, des fraudeurs qui ont dépouillé des consommateurs, des tricheurs qui ont enfreint les règles pour leurs propres gains", a-t-elle dit lors d'un premier discours prononcé devant ses équipes de campagne, à peine plus de vingt-quatre heures après que Joe Biden, 81 ans, a annoncé la fin de sa campagne de réélection.

"Alors écoutez-moi bien quand je dis que je connais les gens comme Donald Trump. Durant cette campagne, je vais opposer avec fierté mon bilan au sien", a ajouté Kamala Harris, 59 ans, qui fut procureure général de Californie et sénatrice avant de devenir la vice-présidente de Joe Biden.

Ces commentaires font référence aux poursuites judiciaires visant Donald Trump, qui connaîtra en septembre sa condamnation pour avoir falsifié des documents financiers afin de dissimuler des paiements effectués à une ancienne star de films X.

L'ancien président républicain fait également l'objet de poursuites pénales pour ses efforts destinés à faire annuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020 perdue face à Joe Biden, se disant sans preuve victime d'une fraude.

Donald Trump a de nouveau accusé la semaine dernière, lors de la convention nationale du Parti républicain, les démocrates de lui avoir "volé" la victoire en 2020 et d'avoir comploté pour orchestrer des poursuites judiciaires à son encontre afin de l'empêcher de revenir à la Maison blanche.

GARANTIR AU PLUS VITE SA NOMINATION

Joe Biden, confiné dans sa résidence du Delaware après avoir été testé positif au COVID-19 la semaine dernière et qui devrait être de retour mardi à Washington, s'est exprimé par téléphone lors du rassemblement de campagne organisé par Kamala Harris, déclarant avoir pris la bonne décision en retirant sa candidature pour le scrutin de novembre.

Kamala Harris a présenté une série de mesures qu'elle entend faire adopter par le Congrès en cas de victoire électorale, citant notamment la protection du droit à l'avortement et l'interdiction des fusils d'assaut.

Dès dimanche après-midi, dans la foulée du soutien que lui a apporté Joe Biden après avoir annoncé mettre fin à sa campagne de réélection, Kamala Harris s'est affairée à consolider ses soutiens au sein du Parti démocrate.

Elle a obtenu de centaines de délégués qu'ils la désignent comme candidate pour l'élection présidentielle et a reçu l'appui de cadres du parti - dont Nancy Pelosi, l'ancienne 'speaker' de la Chambre des représentants à l'influence toujours très grande chez les démocrates.

Reuters a appris de sources au fait de la question que la campagne Harris a pour objectif d'obtenir d'ici mercredi soir le seuil nécessaire de délégués démocrates - sur un total de près de 4.000 - pour garantir son investiture comme candidate du parti pour l'élection du 5 novembre.

Cela mettrait fin à toute incertitude sur l'identité du candidat démocrate, même si les élus considérés comme de potentiels rivaux de Kamala Harris pour l'investiture - dont la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom - ont apporté leur soutien à la vice-présidente.

Le président du Comité national du Parti démocrate (DNC) a fait savoir lundi que le candidat du parti serait nommé d'ici le 7 août.

Alors que le retrait de la candidature de Joe Biden est survenu historiquement tard dans une année électorale, Kamala Harris dispose d'à peine plus de trois mois pour faire campagne. Elle doit se rendre mardi à Milwaukee dans le Wisconsin, un Etat considéré comme décisif pour l'élection, où s'est tenue la convention nationale des républicains. (Trevor Hunnicutt à Wilmington, Nandita Bose et Jeff Mason à Washington, avec la contribution de Jarrett Renshaw, Steve Holland, Susan Heavey, Doina Chiacu, Kat Stafford, Moira Warburton et Bo Erickson; version française Jean Terzian)