USA: Hausse modérée de l'emploi, le taux de chômage tombe à 3,5%

Le nombre de créations d'emplois non-agricoles ressort à 136.000 pour le mois dernier après 168.000 (révisé) en août, a annoncé vendredi le département du Travail.

Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 145.000 après celui de 130.000 annoncé initialement pour août.

Les statistiques d'août ont été souvent revues à la hausse ces dernières années, la période étant marquée par la fin des emplois saisonniers occupés par les étudiants.

Le chiffre des créations d'emplois de septembre est inférieur à la moyenne de 161.000 enregistrée depuis le début de cette année mais dépasse toujours les quelques 100.000 postes par mois nécessaires pour absorber la croissance de la population en âge de travailler.

La baisse de deux dixièmes de point du taux de chômage, alors que le consensus le donnait inchangé à 3,7%, le ramène à son plus bas niveau depuis décembre 1969.

Le salaire horaire moyen est resté stable en septembre après une hausse de 0,4% en août et sa progression sur un an revient à 2,9% après 3,2%; les économistes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,3% sur un mois et de 3,2% en rythme annuel.

(Lucia Mutikani, Marc Angrand pour le service français, édité par Patrick Vignal)