USA-Hausse plus forte que prévu des prix à la consommation en septembre

WASHINGTON, 13 octobre (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en septembre et les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué de s'intensifier, renforçant les anticipations d'une quatrième hausse d'affilée de 75 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a accéléré à 0,4% le mois dernier après avoir progressé de 0,1% en août, a annoncé jeudi le département du Travail. Sur un an, il ressort à +8,2%, après un gain de 8,3% en août. En juin, l'inflation avait culminé à 9,1% sur un an, son niveau le plus élevé depuis novembre 1981.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour le mois de septembre une augmentation de 0,2% d'un mois sur l'autre et une hausse de 8,1% en rythme annuel.

Malgré une baisse des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et un recul des prix pétroliers par rapport à leur sommet du printemps, l'inflation reste nettement supérieure à l'objectif de 2% de la Fed.

Les marchés financiers tablent sur un nouveau relèvement de trois de quarts de point des taux de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire des 1er et 2 novembre, selon le baromètre FedWatch de CME.

Depuis mars l'objectif de taux des fed funds est passé d'environ zéro pour cent à 3,00%-3,25% et le compte rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine a souligné mercredi la détermination de l'institut d'émission à freiner la hausse des prix.

L'indice CPI, hors énergie et produits alimentaires, dite inflation de base ("core CPI"), a augmenté en septembre de 0,6% sur un mois, comme en août, alors que le consensus prévoyait une hausse de 0,5%.

Sur un an, la hausse ressort à 6,6% après un gain de 6,3% en août et un consensus de +6,5%.

A Wall Street, les contrats à terme sur indices, qui étaient orientés dans le vert avant la publication des chiffres de l'inflation américaine, sont retombés nettement dans le rouge, perdant de 1,79% à 2,75%. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)