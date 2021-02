USA/Impeachment-Les avocats de Trump remettent en cause la constitutionnalité du procès

WASHINGTON, 8 février (Reuters) - À la veille du second procès en destitution de Donald Trump, les avocats de l'ancien président américain ont réfuté lundi les accusations d'incitation à la violence contre le milliardaire et remis en cause la constitutionnalité de la procédure.

Pour la défense, les neuf démocrates qui joueront le rôle de procureurs lors du procès ont fait preuve de "malhonnêteté intellectuelle et de vacuité factuelle" dans leur description du discours prononcé le 6 janvier dernier par Donald Trump avant l'assaut donné par ses partisans au Capitole de Washington.

Donald Trump avait alors invité ses partisans à contester sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre face à Joe Biden. Des centaines de ses partisans ont ensuite envahi le siège du Congrès des Etats-Unis où se déroulait la procédure de certification des résultats du scrutin.

Le second procès en destitution de Donald Trump débutera mardi par un débat suivi d'un vote sur la question de la constitutionnalité de la procédure, Donald Trump n'étant plus président des Etats-Unis depuis le 20 janvier.

Les neuf démocrates qui tiendront lieu de procureurs espère persuader les membres du Sénat de reconnaître Donald Trump coupable et de l'empêcher d'être à nouveau président. (Richard Cowan et Lisa Lambert; version française Camille Raynaud)