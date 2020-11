USA: Joe Biden confie le Trésor à Janet Yellen

WILMINGTON, Delaware (Reuters) - Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, a nommé lundi l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen comme candidate au poste de secrétaire au Trésor et désigné trois autres femmes à des postes clés de conseillères économiques de la Maison blanche.

Le président-élu démocrate, qui avait divulgué il y a une semaine les noms des membres de son équipe diplomatique et ses conseillers de sécurité nationale, a dévoilé une équipe économique marquée par une grande diversité d'origines.

"Cette équipe ressemble à l'Amérique et apporte le sérieux de son engagement, le plus haut degré de compétence et la foi inébranlable en la promesse de l'Amérique", a déclaré Biden dans un communiqué. "Ils seront prêts le jour J à oeuvrer pour tous les Américains."

Les membres de l'équipe économique seront formellement présentés mardi, a précisé l'équipe de transition.

Leur désignation a donné lieu à une lutte dans les rangs du Parti démocrate entre les centristes, qui souhaitaient principalement la nomination d'experts, et les progressistes appelant à des changements drastiques pour concrétiser la promesse de campagne de rendre le capitalisme plus équitable pour tous aux Etats-Unis.

Sans surprise, Janet Yellen, qui a 74 ans, a été choisie pour le poste de secrétaire au Trésor. Son nom avait fuité dès la semaine dernière.

L'ancienne présidente de la Réserve fédérale de 2014 à 2018, rangée dans le camp des "colombes" en matière de politique économique, a également dirigé le comité des conseillers économiques de Barack Obama.

"RECONSTRUIRE LE RÊVE AMÉRICAIN"

Sur Twitter, elle a souligné les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les Etats-Unis. "Pour repartir, nous devons reconstruire le rêve américain - une société dans laquelle chacun peut se montrer à la hauteur de ses possibilités et avoir même des rêves plus grands pour ses enfants. En tant que secrétaire au Trésor, je travaillerai chaque jour pour rebâtir ce rêve pour tous", a écrit Janet Yellen.

Joe Biden a également désigné Wally Adeyemo pour occuper le poste de secrétaire adjoint au Trésor. Economiste d'origine nigériane, ancien conseiller de Barack Obama sur le commerce international, Wally Adeyemo préside la Fondation Obama, une organisation à but non lucratif.

Neera Tanden a été choisie pour diriger le Bureau de la gestion et du budget (OMB), et Cecilia Rouse pour diriger le comité des conseillers économiques.

Agée de 50 ans, d'origine indienne, Neera Tanden dirige un think tank progressiste, le Center for American Progress.

Cecilia Rouse, qui a 56 ans, est la doyenne de la Princeton School of Public and International Affairs, qui dépend de l'Université de Princeton.

Une autre femme, Heather Boushey, cofondatrice du Washington Center for Equitable Growth (centre d'études pour une croissance équitable), a également été nommée membre du comité.

Alors que le processus de transition a désormais atteint sa vitesse de croisière, Joe Biden, qui est âgé de 78 ans, s'est fracturé le pied en jouant avec son chien samedi et portera une gaine de protection pendant plusieurs semaines, ont déclaré ses médecins lundi.

(Doina Chiacu; version française Jean Terzian, Jean-Philippe Lefief, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

par Jarrett Renshaw