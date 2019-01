USA-Julian Castro brigue à son tour l'investiture démocrate

SAN ANTONIO, Texas/WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - Le démocrate texan Julian Castro, ancien maire de San Antonio et secrétaire au Logement sous la présidence Obama, a officialisé samedi sa candidature à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de 2020.

Âgé de 44 ans, Julian Castro est le petit-fils d'un immigré mexicain. S'il était élu, il deviendrait le premier hispano-américain à s'emparer de la Maison blanche.

Il est le deuxième candidat à officialiser ainsi sa candidature après John Delaney, qui a annoncé la sienne il y a plus d'un an.

Elizabeth Warren, autre prétendante à l'investiture, a annoncé début janvier la création d'un "comité exploratoire", une entité qui lui permet de commencer à collecter des fonds en vue d'une éventuelle candidature.

Pourraient aussi figurer parmi ces prétendants démocrates l'ancien vice-président Joe Biden, les sénatrices Kamala Harris, Kirsten Gillibrand et Amy Klobuchar, leurs homologues Bernie Sanders, Sherrod Brown et Cory Booker, ainsi qu'Eric Garcetti, maire de Los Angeles, et Michael Bloomberg, ancien maire de New York.

Aucun favori ne s'est encore détaché. (Jim Forsyth et Ginger Gibson, Nicolas Delame pour le service français)