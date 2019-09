USA-L'activité manufacturière baisse à cause de la guerre commerciale

* L'indice ISM manufacturier tombe à 49,1 en août

* Il est au plus bas depuis 2016

* Les dépenses de construction ont augmenté moins qu'attendu en juillet (Actualisé avec précisions, commentaires et réactions des marchés)

WASHINGTON, 3 septembre (Reuters) - La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en août pour la première fois depuis 2016 tandis que les nouvelles commandes et les recrutements diminuaient fortement, les tensions commerciales pesant sur la confiance des entreprises, montre mardi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).

Cet indicateur très suivi par les investisseurs a ravivé les craintes de récession à Wall Street, d'autant que les dépenses de construction ont à peine augmenté en juillet selon les statistiques officielles publiées simultanément.

Ces chiffres tranchent avec ceux publiés la semaine dernière sur la consommation des ménages, qui suggéraient que l'économie américaine, certes en ralentissement, résistait plutôt bien à l'impact des tensions commerciales avec la Chine.

"Avec l'industrie manufacturière qui commence maintenant à se contracter, il est d'autant plus important que les ménages continuent de dépenser", résume Joel Naroff, chef économiste de Naroff Economic Advisors.

L'indice ISM du secteur manufacturier est ressorti en baisse à 49,1 pour août, son plus bas niveau depuis janvier 2016, contre 51,2 en juillet. Les économistes interrogés par Reuters attendaient un léger recul à 51,1.

En recul pour le cinquième mois consécutif, l'indice passe pour la première fois depuis août 2016 sous le seuil de 50, marquant une contraction dans le secteur manufacturier, qui représente environ 12% de l'économie américaine.

L'ISM évoque "une baisse notable de la confiance des entreprises", ajoutant que "le commerce international reste le problème le plus important, comme le montre la forte contraction des nouvelles commandes à l'export".

LE RALENTISSEMENT MENACE L'EMPLOI

Le sous-indice des commandes nouvelles dans leur ensemble a reculé à 47,2 en août, au plus bas depuis juin 2012, contre 50,8 en juillet.

Celui de l'emploi a baissé à 47,4 en août, à son plus bas niveau depuis mars 2016, contre 51,7 en juillet, un chiffre qui fait craindre une diminution des effectifs du secteur industriel en août.

En juillet, les entreprises manufacturières ont déjà réduit les horaires de travail, faisant tomber l'horaire hebdomadaire moyen à son plus bas niveau depuis novembre 2011, et elles ont diminué les volumes d'heures supplémentaires.

Le rapport mensuel sur l'emploi du département du Travail doit être publié vendredi.

"L'enquête (de l'ISM) constitue un avertissement sur le fait que l'incertitude autour des droits de douane et du commerce international continue de peser sur l'activité manufacturière et que cette incertitude est un risque de plus en plus important pour la croissance", souligne John Ryding, chef économiste de RDQ Economics.

Wall Street a creusé ses pertes après la publication de l'enquête et à 18h45 GMT, l'indice large Standard & Poor's 500 perdait 0,92%. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait alors de plus de quatre points de base à 1,4657%.

Dans un rapport distinct, le département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,1% des dépenses de construction en juillet alors que le consensus Reuters anticipait une progression de 0,3%. Sur un an, les dépenses de construction affichent un recul de 2,7%.

(Richard Leong et Lucia Mutikani, Juliette Rouillon et Marc Angrand pour le service français)