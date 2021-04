USA-L'administration Biden lève les sanctions contre une procureure de la CPI

WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Les États-Unis ont levé vendredi les sanctions contre la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda.

Ces sanctions avaient suscité des critiques internationales après avoir été imposées par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump.

La mesure, annoncée par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, lève les sanctions imposées à Fatou Bensouda dans le cadre de son enquête visant à déterminer si les forces américaines ont commis des crimes de guerre en Afghanistan.

Elle retire également Phakiso Mochochoko, chef de la Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la CPI, de la liste des ressortissants spécialement désignés.

Dans un communiqué, Antony Blinken a déclaré que le Département d'État avait également mis fin à une politique distincte de 2019 sur les restrictions de visa pour certains membres du personnel de la CPI.

Le secrétaire d'Etat a ajouté que bien que Washington continue "à être en profond désaccord avec les actions de la CPI relatives aux situations afghane et palestinienne" et à s'opposer aux "efforts de la CPI pour affirmer sa compétence sur le personnel des États non parties tels que les États-Unis et Israël", les Etats-Unis avaient décider de lever les sanctions.

(David Brunnstrom et Daphne Psaledakis; version française Camille Raynaud)