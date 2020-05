USA-L'administration demande l'abandon des charges contre Flynn

WASHINGTON, 8 mai (Reuters) - Le département américain de la Justice a brutalement demandé jeudi à un juge d'abandonner les charges criminelles pesant contre l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, après une pression croissante de la part du président républicain et de ses alliés de droite.

Cette démarche a provoqué de vives critiques de démocrates du Congrès et d'autres détracteurs, qui ont accusé le département et l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr, de politiser le système judiciaire américain en se pliant aux souhaits de Donald Trump et en protégeant de manière inappropriée les amis et associés du chef de la Maison blanche.

Michael Flynn, qui a conseillé Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016, a cherché à retirer l'accord de plaider coupable qu'il a conclu en 2017 dans le cadre de l'"enquête russe" menée par le procureur spécial Robert Mueller.

L'ancien général de l'US Army avait admis avoir menti au FBI sur ses interactions avec la Russie et ses conversations avec Sergueï Kisliak, l'ancien ambassadeur russe en poste à Washington, quelques semaines avant que Donald Trump Soit investi à la présidence américaine.

Aux termes de l'accord de plaider coupable, Flynn risquait une peine maximale de six mois d'emprisonnement en échange de sa coopération à l'enquête du procureur Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et une possible collusion entre la campagne Trump et des représentants russes. Mentir au FBI est un délit passible d'une peine allant jusqu'à cinq ans de prison.

Le département de la Justice a déposé auprès du juge de district Emmet Sullivan, qui a présidé le procès de Flynn, une requête demandant l'abandon des charges.

Il est courant que les juges accordent de telles requêtes, mais Sullivan, qui a la réputation d'être d'une indépendance farouche, pourrait questionner le département de la Justice sur son revirement. Il pourrait aussi rejeter la motion et condamner Flynn, même si cette hypothèse paraît moins probable.

Durant une audience en 2018, le juge avait exprimé son "dégoût" à l'égard de l'ex-général, lui reprochant d'avoir "vendu son pays". (Sarah N. Lynch, avec Steve Holland, Jan Wolfe et Richard Cowan; version française Jean Terzian)