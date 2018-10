USA-L'armée va déployer 5.200 soldats à la frontière mexicaine

(Actualisé avec détails, contexte)

WASHINGTON, 29 octobre (Reuters) - L'armée des Etats-Unis va déployer 5.200 soldats le long de la frontière avec le Mexique pour contribuer à sa sécurisation, a annoncé lundi un général américain.

"Le président (Donald Trump) a dit clairement que la sécurisation de la frontière est une question de sécurité nationale", a expliqué le général Terrence O'Shaughnessy, précisant que certains soldats seraient armés.

L'US Army a indiqué qu'un premier contingent de 800 soldats allait prendre "immédiatement" la direction du Texas pour sécuriser la frontière dont approche une colonne de migrants originaires d'Amérique centrale.

Ce contingent rejoindra les 2.100 soldats de la Garde nationale qui ont été déployés par Trump en avril dernier.

Donald Trump, qui se heurte au refus du Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale de 2016, a sollicité l'aide de l'armée à plusieurs reprises ces derniers jours.

Sur Twitter, le président américain a laissé entendre lundi que des membres de gangs et des délinquants s'étaient mêlés à la caravane de migrants et qu'ils se dirigeaient vers les Etats-Unis.

"Rentrez chez vous, vous ne serez pas accueillis aux Etats-Unis à moins de remplir les procédures légales. C'est une invasion de notre pays et notre armée vous attend", écrit-il.

Le commissaire aux Douanes et à la Protection des frontières américaines, Kevin McAleenan, a déclaré qu'un groupe composé d'environ 3.500 migrants traversaient le sud du Mexique avec l'intention de se rendre à la frontière avec les Etats-Unis.

Une seconde caravane de 3.000 migrants se trouve à la frontière entre le Guatemala et le Mexique, a-t-il ajouté. (Phil Stewart et Yeganeh Torbati, avec Idrees Ali, Eric Beech, Mohammad Zargham, Steve Holland et David Alexander; Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)