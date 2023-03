par Lucia Mutikani

WASHINGTON, 10 mars (Reuters) -

L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en février et bien que la croissance salariale ait montré des signes de modération, la Réserve fédérale devrait poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt plus longtemps.

Le département du Travail a fait état vendredi de 311.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier et a révisé à la baisse le chiffre de janvier, à 504.000 contre 517.000 annoncé initialement.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 205.000 créations de postes en janvier, leurs estimations s'échelonnant entre 78.000 et 325.000.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2%, après avoir progressé de 0,3% en janvier, ce qui porte sa progression sur un an à 4,6%, contre 4,7% donné par le consensus Reuters.

Le taux de chômage a augmenté à 3,6% en février alors que le consensus le donnait 3,4%, comme le mois précédent.

L'augmentation plus importante que prévu du nombre de postes créés suggère que la vague d'embauches enregistrée en janvier n'était pas le fruit du hasard.

Les économistes avaient soutenu que la croissance de l'emploi le mois dernier avait été favorisée par des facteurs ponctuels, notamment un météo anormalement chaude et la révision annuelle des données de référence.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré au Congrès cette semaine que la banque centrale américaine pourrait accélérer le rythme des hausses de taux si nécessaire.

Mais en réaction aux chiffres du jour, les marchés ajustent leurs anticipations sur les taux. La probabilité estimée d'une hausse des taux d'un demi-point ce mois-ci avoisine désormais 44%, selon le baromètre en temps réel CME FedWatch, contre 55% avant la publication du rapport sur l'emploi.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices se sont retournés à la hausse et le dollar perd 0,6% face à un panier de devises internationales.

Du côté de la dette souveraine, l'impact de la statistique est moins flagrante. Les rendements des bons du Trésor, recherchés avec les inquiétudes sur les

banques

américaines

, ont brièvement creusé leurs pertes, celui à dix ans perdant plus de dix points de base à 3,816%.

"Le nombre d'emplois créés a été supérieur au consensus, ce qui donne à réfléchir sur l'impact de la Fed sur le marché du travail. Mais l'inflation salariale se calme, ce qui a un impact sur l'inflation globale", a déclaré Joseph Sroka, directeur des investissements chez Novapoint.

"Le rapport sur l'emploi peut donner l'idée que la Fed va s'en tenir à une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion, mais il nous faut l'indice des prix à la consommation (attendu mardi) pour compléter le tableau". (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)