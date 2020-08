USA: L'emploi privé ralentit fortement en juillet-ADP

Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet ont été nettement moins nombreuses que prévu, montrent les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par le cabinet ADP.

Les données publiées mercredi font état de 167.000 créations de postes le mois dernier alors que le consensus Reuters en attendait 1,5 million.

Le ralentissement est d'autant plus marqué que les chiffres de juin ont été révisés fortement à la hausse pour faire apparaître 4,314 millions de nouveaux postes et non plus 2,369 millions.

Ces données alimenteront les doutes sur la vigueur de la reprise de l'économie américaine sur fond de résurgence du nombre de cas ce contamination au COVID-19.

Les chiffres du cabinet ADP précèdent de deux jours le rapport mensuel sur l'emploi, qui sera publié vendredi. Le consensus Reuters table sur 1,485 millions de créations d'emplois non-agricoles contre 4,767 millions en juin.

(Version française Patrick Vignal)