USA-L'ex-PDG de FTX inculpé de fraude et visé par le gendarme boursier

(Actualisé avec inculpation, précisions)

par Chris Prentice, Luc Cohen et Jared Higgs

NEW YORK/NASSAU, 13 décembre (Reuters) -

La justice américaine a accusé mardi le fondateur de la plate-forme de crypto-actifs FTX, Sam Bankman-Fried, de fraude et violation des règles de financement des campagnes électorales, tandis que le gendarme boursier américain, la SEC, a annoncé des poursuites distinctes contre lui.

Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans, a comparu dans la journée dans un tribunal des Bahamas sous haute surveillance policière, pour ce qui constituait sa première apparition publique depuis la chute de FTX. Il pourrait être extradé aux Etats-Unis.

Dans un communiqué, l'avocat de Sam Bankman-Fried a indiqué que son client examinait les accusations à son encontre et que son équipe juridique étudiait toutes ses options.

Les procureurs accusent Sam Bankman-Fried d'avoir mis en place un stratagème pour utiliser les fonds des clients de FTX afin de financer des coûts et des dettes, ainsi que d'effectuer des placements financiers avec son fonds Alameda Research LLC.

Il est aussi reproché à Sam Bankman-Fried d'avoir communiqué des informations erronées aux créanciers d'Alameda Research LLC s'agissant de la santé financière du fonds d'investissement.

En parallèle, la Securities and Exchange Commission (SEC) a elle aussi accusé dans la journée Sam Bankman-Fried de fraude.

La SEC va notamment demander une injonction pour empêcher Sam Bankman-Fried de négocier des titres à l'avenir, sauf à compte personnel, ainsi qu'une amende, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Elle estime que FTX a levé auprès d'investisseurs plus de 1,8 milliard de dollars, depuis au moins mai 2019, et redirigé des fonds vers Alameda.

Sam Bankman-Fried a été arrêté lundi à Nassau, aux Bahamas, à la demande du gouvernement américain.

FTX a annoncé en novembre une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis et la démission de Sam Bankman-Fried, après une crise de liquidités qui a secoué l'ensemble du secteur. (Reportage Susan Heavey et Jasper Ward à Washington, Luc Cohen à New York, Brian Ellsworth à Miami; version française Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Sophie Louet)