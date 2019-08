USA: L'inflation monte; le marché voit encore une baisse de taux

Le département du Travail a annoncé mardi que les prix de détail ont augmenté de 0,3% le mois dernier, dans le sillage notamment des produits de l'énergie, après une hausse de 0,1% en mai et en juin. Sur 12 mois à fin juillet, cela donne un taux d'inflation de 1,8% contre 1,6% en juin.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une hausse des prix mensuelle de 0,3% et annuelle de 1,7%.

En faisant abstraction des prix de l'énergie et des produits alimentaires, notoirement instables, les prix de détail ont augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre, comme en juin, et de 2,2% sur 12 mois contre 2,1% en juin. Ces hausses sont un peu supérieures aux attentes.

La Réserve fédérale, qui a un objectif d'inflation de 2%, suit les évolutions de l'indice des prix PCE, calculé à partir des dépenses de consommation, pour orienter sa politique monétaire. Celui-ci donnait une inflation annuelle de 1,6% en juin.

Les marchés anticipent pleinement une nouvelle baisse des taux à l'occasion de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale, les 17 et 18 septembre, à la suite d'une brusque montée des tensions commerciales sino-américaines, qui a abouti à une inversion de la courbe des rendements américaine et accru le risque d'une récession.

La Fed a réduit ses taux le mois dernier, pour la première fois depuis la crise financière de 2008.

En juillet, les prix de l'essence ont augmenté de 2,5% après avoir diminué de 3,6% en juin. Ceux de l'électricité ont augmenté de 0,6%, tandis que les prix des produits alimentaires n'ont pas varié pour le deuxième mois d'affilée.

L'inflation reste modérée en dépit des droits de douane imposés par la Maison Blanche sur des produits chinois importés, ces derniers étant surtout des biens d'équipement. Cela pourrait changer après que le président Donald Trump a annoncé en juillet 10% de droits de douane de plus sur 300 milliards de dollars de produits chinois importés à compter du 1er septembre.

Ces nouveaux droits toucheraient surtout des biens de consommation et Goldman Sachs estime que les droits de douane ont ajouté jusqu'à présent à l'inflation annuelle PCE 10 à 15 points de base et que les nouveaux droits apporteraient encore 20 points de base de plus.

(Lucia Mutikani; Wilfrid Exbrayat pour le service français)