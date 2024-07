par Howard Schneider

5 juillet (Reuters) - L'inflation ralentit et les marchés de l'emploi ont retrouvé la situation "sous tension mais pas en surchauffe" qui prévalait avant la pandémie de Covid-19, a déclaré vendredi la Réserve fédérale dans un rapport destiné au Congrès.

"L'inflation a nettement ralenti l'année dernière et a modestement progressé vers son but cette année", précise la Fed dans son dernier Rapport au Congrès sur la politique monétaire, estimant qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que la dynamique des prix du logement, l'un des facteurs les plus persistants d'inflation, ne retrouve son rythme d'avant la pandémie

Les marchés de l'emploi "ont poursuivi leur rééquilibrage au premier semestre de cette année. La demande en main-d'œuvre a ralenti, les ouvertures de postes ayant décliné dans de nombreux secteurs, tandis que l'offre d'emploi a continué de progresser, grâce au rythme soutenu de l'immigration", résume le rapport.

"L'équilibre entre offre et demande d'emploi semble comparable à celui de la période ayant immédiatement précédé la pandémie, durant laquelle le marché du travail était sous tension mais pas en surchauffe. La croissance nominale des salaires a poursuivi son ralentissement", selon le rapport.

La publication de ce rapport biannuel a lieu quelques jours avant l'audition devant le Congrès et le Sénat, mardi et mercredi, du président de la Fed, Jerome Powell. Les questions des élus devraient se focaliser sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale, alors que la campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle bat son plein.

Les responsables de politique monétaire ont répété que leurs décisions dépendraient du flux de données, et non du calendrier politique, et la persistance de l'inflation a jusqu'ici encouragé la Fed à éloigner une première baisse de taux.

Plusieurs élus démocrates ont néanmoins attaqué Jerome Powell, estimant que les taux élevés exacerbaient les difficultés des ménages pauvres et des classes moyennes. A l'inverse, les Républicains ont critiqué la lenteur de la réaction de la banque centrale à la poussée initiale d'inflation, et pourraient s'élever contre une baisse des taux d'ici l'élection de novembre. (Reportage Howard Schneider, Ann Saphier et Michael Derby, version française Corentin Chappron, édité par)