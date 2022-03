USA-La Chambre des représentants approuve une aide d'urgence pour l'Ukraine

WASHINGTON, 10 mars (Reuters) - La Chambre américaine des représentants a voté mercredi une aide d'urgence de 13,6 milliards de dollars (12,3 milliards d'euros) pour l'Ukraine, ainsi qu'un projet de loi de financement du gouvernement fédéral de 1.500 milliards de dollars dans le but d'éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown").

Il appartient désormais au Sénat de se prononcer sur les textes d'ici vendredi, avant l'expiration, à minuit, des financements fédéraux actuels.

L'aide à l'Ukraine est destinée à renforcer son armée et à fournir une assistance humanitaire aux citoyens, y compris aux quelque 1,5 million de réfugiés qui ont déjà fui à l'étranger.

La présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a indiqué que les 13,6 milliards de dollars ne représenteront qu'une partie de l'aide apportée à l'Ukraine.

"Nous devrons tous en faire davantage" pour aider l'Ukraine dans les semaines et les mois à venir, et sur le long terme afin de l'aider à se reconstruire, a déclaré Nancy Pelosi aux journalistes, faisant référence aux Etats-Unis et à leurs alliés de l'Otan. (Reportage David Morgan, Makini Brice, Richard Cowan et Susan Heavey, avec Shubham Kalia ; version française Camille Raynaud)