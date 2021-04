USA- La Fed choisit le statu quo monétaire malgré les progrès de la reprise

par Howard Schneider

WASHINGTON, 28 avril (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi en prenant acte de l'amélioration de la situation économique mais sans donner le moindre signe suggérant qu'elle se prépare à réduire son soutien à la reprise.

"Dans le contexte des progrès de la vaccination et d'un soutien robuste des politiques monétaire et budgétaire, les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi se sont améliorés", déclare la Fed dans un communiqué à l'issue de deux jours de débats.

Toutefois, "la trajectoire que suivra l'économie dépendra fortement de l'évolution du virus, ce qui inclut les progrès de la vaccination", ajoute-t-elle.

"La crise sanitaire en cours continue de peser sur l'économie et les perspectives économiques restent soumises à certains risques."

La formulation choisie concernant la situation sanitaire est légèrement moins négative que celle du communiqué de mars, dans lequel la Fed estimait que le coronavirus impliquait des risques "considérables".

L'objectif de taux d'intérêt des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, reste fixé entre zéro et 0,25%, son plus bas niveau historique, comme attendu.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) réaffirme dans le communiqué son engagement à maintenir la politique actuelle tant qu'il n'aura pas observé "des progrès supplémentaires substantiels" vers le double objectif qu'il s'est fixé: le plein emploi et un retour durable de l'inflation à 2%.

Le président de l'institution, Jerome Powell, s'expliquera sur ces décisions et répondra aux questions de la presse à partir de 18h30 GMT.

LES MARCHÉS À L'AFFÛT D'INDICES SUR LE "TAPERING"

En dépit de multiples signes montrant que l'économie américaine est engagée dans une reprise lente mais régulière qui pourrait se solder cette année par une croissance sans précédent depuis 1984, la Fed n'a pour l'instant donné aux marchés aucun indice laissant entendre qu'elle était prête à diminuer ses soutiens à l'activité et au crédit.

Le taux de chômage est revenu à 6% en mars mais reste supérieur à son niveau d'avant la pandémie, près de 8,5 millions d'emplois détruits au début de la crise n'ayant pas encore été recréés.

Parallèlement, l'évolution des prix ne montre pour l'instant aucun signe suggérant une menace inflationniste sérieuse et durable.

La principale interrogation des investisseurs porte sur le moment auquel la Fed jugera que la situation sanitaire et les progrès de la reprise justifient des mesures de sortie de crise, auxquelles elle devrait préparer les marchés en évoquant clairement cette évolution dans ses déclarations.

La première étape de ce processus serait la réduction progressive de ses achats de titres, toujours fixés à 120 milliards de dollars par mois.

A Wall Street, l'indice Standard & Poor's 500 était pratiquement inchangé quelques minutes après la publication du communiqué de la Fed. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans amplifiait légèrement sa hausse à 1,6502% mais sur celui des devises, le dollar reculait légèrement face à un panier de devises de référence .

