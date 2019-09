USA-La Fed continuera à agir de manière appropriée, dit Powell

(Actualisé avec déclarations supplémentaires)

ZURICH, 6 septembre (Reuters) - La Réserve fédérale américaine continuera à agir de manière appropriée pour soutenir la croissance de l'économie, a déclaré vendredi son président, répétant une formule interprétée par les marchés comme le signal du maintien d'une politique monétaire accommodante.

"Notre obligation est d'utiliser nos outils pour soutenir l'économie et c'est ce que nous continuerons à faire", a dit Jerome Powell à l'occasion d'un débat à l'université de Zurich.

La Fed a baissé ses taux d'un quart de point de pourcentage en juillet et les investisseurs s'attendent à encore deux baisses cette année, dont une ce mois-ci.

Les responsables de la banque centrale américaine sont cependant loin d'être tous d'accord, a souligné Jerome Powell.

"Nous sommes clairement à un moment où il y a une large palette d'opinions", a-t-il dit, dans ce qui devrait être sa dernière intervention publique avant les annonces de politique monétaire de la Fed, attendues pour le 18 septembre.

Le ralentissement de l'économie mondiale devrait se poursuivre, les incertitudes commerciales pesant sur les décisions d'investissement des entreprises, a encore dit le président de la Fed.

La banque centrale ne prévoit pas de récession de l'économie américaine, qui devrait continuer de progresser modérément, selon lui.

Jerome Powell a réaffirmé par ailleurs l'indépendance de l'institution qu'il préside, accusée à de nombreuses reprises par Donald Trump de pénaliser l'économie américaine en ne baissant pas suffisamment les taux d'intérêt.

"Les facteurs politiques ne jouent absolument aucun rôle dans notre marche à suivre et mes collègues et moi ne tolérerions aucune tentative pour les inclure dans nos prises de décision et nos discussions", a-t-il dit.

(John Revill and Brenna Hughes Neghaiwi, Patrick Vignal pour le service français, édité par Marc Angrand)