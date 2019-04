USA-La Fed d'Atlanta relève sa prévision de croissance du T1

NEW YORK/PARIS, 18 avril (Reuters) - L'économie américaine devrait enregistrer au premier trimestre une croissance de 2,8% en rythme annualisé, montre jeudi le modèle de prévision GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui intègre la dernière statistique des ventes au détail.

Ces dernières ont enregistré en mars leur plus forte progression mensuelle depuis près d'un an et demi, dopées notamment par les achats de voitures, signe que l'économie américaine rebondit après un début d'année difficile.

La Fed d'Atlanta a relevé ainsi de 0,4 point la prévision donnée la veille.

