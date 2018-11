USA-La Fed d'Atlanta voit la croissance sous 3% au T4

NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - L'activité économique des Etats-Unis devrait croître de 2,9% en rythme annualisé au quatrième trimestre au vu des derniers indicateurs sur la balance commerciale et les créations d'emplois, montre vendredi le modèle de prévisions GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta.

C'est moins que l'estimation d'une croissance de 3,0% au dernier trimestre de 2018 publiée jeudi.

Le mois dernier, les créations d'emplois ont fortement rebondi aux Etats-Unis et les salaires ont enregistré leur plus forte progression en rythme annuel depuis neuf ans et demi, ce qui signale des tensions persistantes sur le marché du travail.

Parallèlement, le département du Commerce a annoncé que le déficit commercial des Etats-Unis avait atteint en septembre son niveau le plus élevé depuis sept mois, avec des importations records portées par une forte demande intérieure. (Richard Leong, Blandine Hénault pour le service français, édité par Juliette Rouillon)