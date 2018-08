USA-La Fed de New York voit une croissance de 2,58% au T3

NEW YORK, 3 août (Reuters) - L'économie américaine devrait connaître une croissance de 2,58% en rythme annualisé au troisième trimestre, a déclaré vendredi l'antenne de la Réserve fédérale à New York en s'appuyant sur son modèle Nowcast.

Cette estimation traduit un ralentissement par rapport à la prévision de la semaine dernière qui s'établissait à 2,83%.

La Fed de New York a revu en baisse sa projection de PIB du troisième trimestre à la suite de statistiques publiées vendredi montrant un ralentissement des créations d'emplois en juillet et un déficit commercial américain, qui a enregistré en juin sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2016. (Richard Leong Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)