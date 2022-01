USA-La Fed pourrait devoir relever ses taux plus tôt que prévu-"minutes"

WASHINGTON, 5 janvier (Reuters) - Les décideurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

Le compte rendu de la réunion de décembre, publié mercredi, a apporté plus de précisions sur le virage de la Fed le mois dernier vers une politique monétaire plus offensive.

Les décideurs ont décidé d'accélérer la fin des mesures de soutien déployées par la banque centrale américaine pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

Ils ont en outre publié des prévisions anticipant trois hausses de taux d'un quart de point cette année. (Reportage Howard Schneider, version française Matthieu Protard)