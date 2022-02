USA-La Fed prendra ses décisions réunion après réunion - "minutes"

par Howard Schneider

WASHINGTON, 16 février (Reuters) - Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont convenus que le moment était venu de resserrer la politique monétaire de la banque centrale face aux pressions inflationnistes croissantes et à la solidité du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

Cette évolution se fera toutefois réunion par réunion, en fonction de l'analyse des données macroéconomiques, montre le compte-rendu publié mercredi de la réunion de la Fed des 25 et 26 janvier.

D'après ces "minutes", les participants à la réunion ont estimé que la fourchette de taux des fonds fédéraux ("fed funds") devrait probablement remonter à un "rythme plus rapide" que lors du précédent cycle de hausse lancé en 2015.

Mais "malgré tout, les participants ont souligné que la trajectoire appropriée de la politique dépendrait des développements économiques et financiers et de leurs implications pour les perspectives et les risques entourant ces perspectives", est-il écrit.

Les participants "actualiseront leurs évaluations des paramètres adéquats de la politique à chaque réunion" en envisageant à la fois des hausses de taux et des projets de réduction de la taille du bilan de la Fed.

A l'issue de cette réunion de fin janvier, la Réserve fédérale avait laissé entendre qu'elle relèverait probablement ses taux d'intérêt en mars et avait réaffirmé son intention de mettre fin, en mars également, à ses achats d'obligations sur les marchés, avant de commencer à réduire son bilan de manière "significative".

Avant la publication de ces minutes, les investisseurs s'attendaient à ce que la Fed lance en mars un nouveau cycle de hausse de ses taux avec un premier relèvement d'un demi-point de pourcentage, avant plusieurs autres d'ici la fin de l'année.

Après la publication de ces minutes, les futures sur les taux indiquaient une probabilité inférieure à 50% d'un relèvement de 50 points de base de la fourchette des "fed funds" en mars. (Reportage Howard Schneider, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)