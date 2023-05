NEW YORK, 3 mai (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle relevait son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux.

Cette décision, prise à l'unanimité, a précisé la banque centrale américaine, intervient dans un contexte de secousses dans le secteur bancaire et alors que plane la menace d'un défaut sur la dette des Etats-Unis, aucun accord n'ayant pour l'heure été trouvé au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette.

L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") est porté entre 5% et 5,25%, ce qu'anticipaient une large majorité d'économistes et analystes interrogés par Reuters avant la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed.

Il s'agit de la dixième hausse consécutive du taux directeur de la banque centrale américaine.

Toutefois, dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%.

Au lieu de cela, la Fed a utilisé des éléments de langage rappelant ceux qu'elle a utilisés lorsqu'elle a effectué une pause dans son resserrement monétaire en 2006.

Il est ainsi écrit dans le communiqué que les responsables de la Fed examineront l'évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés financiers dans les prochaines semaines ou prochains mois pour "déterminer dans quelle mesure un resserrement supplémentaire pourrait être approprié".

Cela ne garantit pas que la banque centrale américaine ne modifiera pas ses taux lors de sa prochaine réunion, en juin, d'autant qu'elle a noté que "l'inflation reste élevée" et que les créations d'emploi progressaient toujours à "un rythme robuste".

Le président de la Fed, Jerome Powell, devait commenter les décisions du comité lors d'une conférence de presse à 18h30 GMT. (Reportage Howard Schneider; version française Laetitia Volga et Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)