USA-La Fed se rapproche d'un accord sur une nouvelle stratégie-minutes

WASHINGTON, 19 août (Reuters) - Les responsables de la Réserve fédérale américaine envisagent d'apporter à la politique monétaire des modifications qui pourraient conduire la banque centrale américaine à maintenir plus longtemps que prévu initialement des mesures de soutien offensives, montre mercredi le compte rendu de la réunion de juillet du Federal Open Market Committee (FOMC).

Les "minutes" des débats des 28 et 29 juillet explique que les membres du FOMC ont exprimé leur inquiétude face aux incertitudes qui entourent le scénario de reprise économique après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Ils ont ainsi jugé que le rebond de l'emploi observé en mai et juin s'était sans doute atténué et que la poursuite du redressement de l'emploi impliquait une reprise "large et soutenue" de l'activité des entreprises.

Le compte rendu montre aussi que les responsables de la Fed se rapprochent d'un accord sur l'évolution du cadre de la politique monétaire américaine, qui passerait par une modification du "Communiqué sur les objectifs à plus long terme et la stratégie de politique monétaire" qu'elle publie régulièrement.

A l'issue de sa réunion fin juillet, la Fed a laissé sa politique monétaire inchangée tout en réaffirmant son engagement à soutenir l'économie américaine face au ravages provoqués par la crise du coronavirus. (Ann Saphir et Howard Schneider, version française Marc Angrand)