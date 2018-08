USA-La Force de l'espace voulue par Trump sera créée en 2020

(.)

WASHINGTON, 9 août (Reuters) - La Force de l'espace promise par Donald Trump verra le jour à partir de 2020 et constituera la sixième branche des forces armées américaines, a annoncé le vice-président des Etats-Unis Mike Pence, jeudi.

"Le Congrès doit prendre des mesures pour établir ce nouveau département qui organisera, entraînera et équipera la Force de l'espace des Etats-Unis", a commenté Pence lors d'une intervention au Pentagone.

Le vice-président a qualifié cette force spatiale d'idée "dont l'heure est venue".

Les cinq branches des forces armées américaines sont l'armée de terre (US Army), la marine (US Navy), l'armée de l'air (US Air Force), le corps des Marines et les gardes-côtes.

Donald Trump a signé en juin un décret relançant cette idée qui a déjà circulé à Washington, avec l'ambition d'imposer une "domination américaine de l'espace".

L'un des arguments en faveur de la mise sur pied d'une Force de l'espace est que les grands adversaires des Etats-Unis comme la Russie et la Chine semblent de plus en plus se tenir prêts à frapper les engins ou équipements américains basés dans l'espace, en cas de guerre.

"Cela devient un domaine militaire particulièrement disputé et nous devons nous adapter à cette réalité", a déclaré jeudi le secrétaire à la Défense, James Mattis.

Les Etats-Unis sont signataires du Traité de l'espace, datant de 1967, qui interdit d'entreposer dans l'espace des armes de destruction massive, et qui autorise la colonisation de la Lune et d'autres corps célestes uniquement à des fins pacifiques.

Pour l'ancien astronaute américain Mark Kelly, la création d'une branche distincte de l'armée qui sera chargée de l'espace est un gaspillage proprement inutile. Si, aux yeux de Mark Kelly, Mike Pence a raison de parler de menaces dans l'espace, il estime que l'armée est déjà à même d'y faire face.

"Il y a bien une menace, mais c'est l'US Air Force qui s'en occupe d'ores et déjà. Il n'y pas lieu d'ajouter une nouvelle couche de bureaucratie dans un Pentagone déjà incroyablement bureaucratique", a dit l'ancien astronaute dans une interview à la chaîne MSNBC. (Phil Stewart; Pierre Sérisier et Eric Faye pour le service français)