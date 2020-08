USA: La Maison blanche évoque un possible compromis sur la poste

Le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows, a déclaré lundi que l'administration Trump était disposée à soutenir une augmentation des crédits alloués au US Postal Service, la poste fédérale, à condition qu'elle s'accompagne d'un accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie.

Parlant à des journalistes à bord d'Air Force One, l'avion officiel du président des Etats-Unis, Mark Meadows a toutefois ajouté qu'il n'avait parlé ni à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ni au chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, à propos des mesures de relance depuis plus d'une semaine.

"Nous progressons au moins en théorie mais il n'y a aucune véritable discussion entre les quatre négociateurs", a-t-il dit.

Le financement de l'US Postal Service (USPS), lourdement déficitaire, fait l'objet de vifs débats aux Etats-Unis depuis plusieurs semaines, le camp démocrate reprochant à Donald Trump de vouloir freiner le vote par correspondance en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre, ce que dément le locataire de la Maison blanche.

Une séance de la Chambre est convoquée samedi pour étudier un projet de loi interdisant toute modification du niveau de service de l'USPS et Louis DeJoy, le nouveau "Postmaster General" (le président de la poste), doit être entendu par une commission du Congrès le 24 août.

Pour Mark Meadows, le président est prêt à assurer des financements à l'USPS parallèlement à des aides ciblées aux petites et moyennes entreprises et aux salariés si un accord sur un plan de soutien plus large reste hors de portée.

"Le président est très clair sur le fait qu'il est disposé à apporter de l'argent à la poste tant que cela fait partie de mesures limitées si nous ne pouvons pas arriver à un accord plus large", a-t-il dit.

(Alex Alper et Katanga Johnson, version française Marc Angrand)