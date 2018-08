USA-La Russie continue à vouloir affaiblir les élections-Coats

(.)

par Steve Holland et Jeff Mason

WASHINGTON, 2 août (Reuters) - La Russie continue de s'ingérer dans les élections américaines, a déclaré jeudi Dan Coats, directeur du Renseignement national américain, notant que ces initiatives qualifiées d'"omniprésentes" étaient d'une ampleur moindre que celles de 2016.

Dan Coats participait à une réunion d'information à la Maison blanche avec les autres dirigeants de la communauté américaine du renseignement et avec le conseiller à la sécurité national John Bolton pour discuter de la protection des élections de mi-mandat et de celles de 2020.

"Nous continuons d'observer une campagne omniprésente de messages menée par la Russie pour affaiblir et diviser les Etats-Unis", a dit Coats, réfutant explicitement le démenti apporté par Vladimir Poutine lors de son sommet avec Donald Trump à Helsinki le 16 juillet.

"Notre but ici aujourd'hui est simplement de dire au peuple américain que nous connaissons la menace, elle est réelle, elle est continue et nous faisons tout ce que nous pouvons pour avoir des élections légitimes", a dit Coats. "C'est omniprésent, c'est en cours avec pour but d'enfoncer un coin et d'affaiblir nos valeurs démocratiques".

Ces activités criminelles visent à supprimer certains financements de campagne et à en fournir d'autres illégaux, elles consistent en des attaques contre les infrastructures électorales avec des intrusions dans des ordinateurs de responsables électoraux.

"Nous allons continuer à surveiller et à mettre en garde contre ces tentatives", a-t-il ajouté précisant que les initiatives russes en 2018 ne visaient pas un parti en particulier.

Les efforts engagés cette année ne semblent pas être aussi importants qu'il y a deux ans, a-t-il noté.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a annoncé qu'une enquête avait été ouverte par ses services pour ingérence électorale et que la coopération entre les organes fédéraux et les réseaux sociaux s'était améliorée. Il appartient toutefois à ces sociétés de garantir la sécurité de leurs plateformes.

Donald Trump a longtemps refusé d'admettre que la Russie s'était livrée à une ingérence afin d'influencer les résultats de l'élection présidentielle de 2016.

Le président américain a finalement consenti à reconnaître les conclusions de la communauté américaine du renseignement après le désastreux sommet avec Vladimir Poutine à Helsinki.

Trump avait alors donné le sentiment d'accorder plus de crédit au démenti du président russe qu'aux éléments réunis par les agences fédérales montrant une ingérence de Moscou dans le processus qui avait conduit à son élection.

(Steve Holland; Pierre Sérisier pour le service français)