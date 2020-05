USA: La baisse des prix à la production s'est amplifiée en avril

Les prix à la production aux Etats-Unis ont baissé nettement plus qu'attendu en avril et enregistré leur recul le plus marqué sur un an depuis 2015, montrent les statistiques officielles publiées mercredi.

Le département du Travail a en effet annoncé une baisse de l'indice des prix à la production (PPI) de 1,3% le mois dernier et de 1,2% par rapport à avril 2019, la plus forte en rythme annuel depuis novembre 2015.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 0,5% par rapport à mars et de 0,2% en rythme annuel.

En mars, l'indice PPI avait reculé de 0,2% mais restait en hausse de 0,7% sur un an.

(Lucia Mutikani, version française Marc Angrand)