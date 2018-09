USA-La confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême en bonne voie

WASHINGTON, 7 septembre (Reuters) - La commission des Affaires judiciaires du Sénat américain a procédé vendredi aux dernières auditions dans le cadre de la confirmation du juge Brett Kavanaugh, nommé par Donald Trump à la Cour suprême, qui semble en bonne voie.

"Je pense qu’il a montré de façon très convaincante qu’il est l’un des candidats à la Cour suprême des Etats-Unis les plus qualifiés, sinon le plus qualifié, que nous ayons vu et je pense en avoir vu 15", a déclaré Chuck Grassley, président de la commission, qui siège au Sénat depuis 1981.

Longuement interrogé mercredi et jeudi, en particulier par les membres démocrates de la commission, le magistrat proche du camp conservateur a su éviter les faux pas qui auraient pu compromettre sa confirmation. Aucun membre du Parti républicain, qui dispose d'une courte majorité au Sénat, n'a manifesté l'intention de voter contre lui.

Lors du quatrième jour d'audition vendredi, la commission a notamment entendu des membres de l'Association du barreau américain. Les dépositions ont à nouveau été interrompues par des manifestants hostiles à la nomination de Brett Kavanaugh.

La commission des Affaires judiciaires du Sénat se prononcera dans les semaines qui viennent et un vote en séance plénière devait avoir lieu avant la fin du mois. La Cour suprême doit reprendre ses travaux le 1er octobre.

Donald Trump a désigné Brett Kavanaugh cet été pour remplacer le juge Anthony Kennedy, qui a annoncé son départ à la retraite le 27 juin.

Agé de 53 ans, diplômé de la faculté de droit de Yale, ce catholique qui a siégé douze ans à la cour d'appel fédérale de Washington est une figure du camp conservateur.

Son nom est associé à deux grandes controverses politiques de ces vingt dernières années: l'affaire Monica Lewinsky sous la présidence de Bill Clinton, à la fin des années 1990, dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Kenneth Star, et l'imbroglio politico-judiciaire de l'élection présidentielle de 2000, remportée in extremis par George W. Bush face au démocrate Al Gore. Il conseillait alors le candidat républicain, qu'il a rejoint ensuite à la Maison blanche.

Son arrivée à la Cour suprême, dont quatre des huit juges sont déjà de sensibilité conservatrice, devrait faire pencher l'institution un peu plus vers la droite. Alors que Kennedy rejoignait parfois les juges "progressistes" sur les questions sociétales comme l'avortement et les droits des homosexuels, il est peu probable que son successeur suive cette voie. (Lawrence Hurley et Amanda Becker, Jean-Philippe Lefief pour le service français)