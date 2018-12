USA-La constance est importante dans la coopération militaire-Macron

PARIS, 22 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a souligné samedi l'importance de la constance dans la coopération militaire entre la France et les Etats-Unis, lors de sa première expression publique depuis l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie.

Le président français n'a pas évoqué directement cette décision de son homologue Donald Trump, accueillie avec surprise et inquiétude par toutes les forces luttant aux côtés des Etats-Unis contre l'Etat islamique en Syrie, dont la France.

Devant les militaires français participant à l'opération Barkhane, à N'Djamena (Tchad), Emmanuel Macron a salué l'"esprit de coopération, ce partenariat" dans la lutte contre les forces djihadistes, avec les pays du Sahel et les autres.

"Notre allié américain bien sûr, dont le soutien est si précieux, si précieux, et que je salue ici, et avec lequel la coopération est ici exemplaire. Nous avons ce sens des alliés, il suppose de la constance, de la durée et la capacité à se coordonner étroitement. Nous l'avons", a-t-il dit.

La France a annoncé jeudi la poursuite de ses opérations militaires contre l'Etat islamique en Syrie, estimant en contradiction avec Donald Trump que l'EI n'était pas définitivement vaincu.

A Paris, on concède que cette "décision inexplicable" a pris de court les alliés des Etats-Unis, bien que l'intention de Donald Trump fut connue de longue date.

En procédant ainsi, contre l'avis de son administration qui "considère comme nous qu'il y a un travail à poursuivre dans la durée", il "coupe les virages au risque de l'accident grave", avait-on déclaré à l'Elysée.

Dans un contexte de menaces djihadistes persistantes dans la région, Emmanuel Macron a visité samedi le poste de commandement de Barkhane à N'Djamena, centre névralgique de l'opération antiterroriste française lancée en août 2014.

"Nous serons dans la durée au côté du Tchad", a-t-il promis, avant de féliciter les militaires français et leurs familles.

"L'issue peut sembler lointaine encore et rien n’est jamais acquis (...) mais les succès sont là, la situation bouge, le Sahel avance", a-t-il dit.

"De ces succès soyez fiers comme je le suis", a-t-il poursuivi. "En combattant ici, ce sont aussi bien sûr vos compatriotes que vous protégez."

Sur les 4.500 militaires français mobilisés dans le cadre de cette opération dans la région, un millier sont stationnés dans la capitale tchadienne.

Dimanche, Emmanuel Macron rencontrera des représentantes des femmes tchadiennes et déjeunera avec son homologue Idriss Déby. (Jean-Baptiste Vey)