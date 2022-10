USA-La croissance des services reste soutenue, la pression inflationniste diminue-ISM 05/10/2022 | 16:13 Envoyer par e-mail :

WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a légèrement ralenti en septembre tandis que l'emploi progressait et que les tensions inflationnistes reculaient, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). Son indice d'activité a baissé à 56,7 après 56,9 en août. Le consensus Reuters le donnait à 56,0. La composante des nouvelles commandes de l'enquête a baissé plus nettement, à 60,6 après 61,8 mais les entreprises ont fait état d'une hausse des contrats à l'export. Le sous-indice de l'emploi a quant à lui progressé à 53,0 après 50,2 en août, ce qui suggère que la demande de main-d'oeuvre reste forte. Celui des prix payés par les entreprises de services a reculé à 68,7 en septembre, son plus bas niveau depuis janvier 2021, après 71,5 un mois plus tôt. (Reportage Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

