USA: La croissance des ventes au détail a ralenti plus qu'attendu

WASHINGTON (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont moins augmenté que prévu en octobre et pourraient ralentir davantage en raison de la résurgence des contaminations par le coronavirus et de la baisse de revenus des ménages avec la fin du soutien budgétaire du gouvernement.

Le département du Commerce a fait état mardi d'une hausse de 0,3% des ventes au détail le mois dernier après une croissance de 1,6% (révisé) en septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une progression de 0,5%.

Les ventes au détail hors automobiles et carburants ont augmenté de 0,2% en octobre, après +1,5% en septembre.

Une mesure plus étroite encore, qui exclut aussi les matériaux de construction et les services alimentaires et qui est la plus proche de la composante de la consommation des ménages dans le calcul du produit intérieur brut (PIB), affiche une hausse de seulement 0,1% après une hausse révisée à 0,9% en septembre.

Les contrats à terme sur le Dow Jones et le S&P-500, le rendement des Treasuries à dix ans et l'indice dollar ont légèrement creusé leurs pertes après la publication de cette statistique.

(Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)