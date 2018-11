USA: La croissance du 3e trimestre confirmée à 3,5% en 2e estimation

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3,5% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, après 4,2% au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne d'une croissance confirmée à 3,5%.

Alors que les entreprises ont accumulé des stocks plus rapidement et investi davantage en équipements qu'estimé initialement, les dépenses de consommation et les exportations - affectées par la hausse des droits de douanes chinois sur les produits américains, notamment sur le soja, ont été révisées en baisse.

Cela fait neuf ans que l'économie américaine est en croissance ininterrompue, la deuxième série la plus longue de leur histoire. Elle s'appuie cette année sur 1.500 milliards de dollars de réductions d'impôts et sur une augmentation de la dépense publique mises en place par l'administration Trump.

Mais des nuages s'accumulent, les dépenses d'équipements des entreprises semblant avoir ralenti depuis le début du quatrième trimestre et la hausse des taux d'intérêt freinant l'immobilier.

Avec la rechute des cours du pétrole, les dépenses d'investissement devraient marquer le pas. De plus, l'annonce lundi par General Motors de la suppression de milliers d'emplois et de l'arrêt de la production de plusieurs modèles en Amérique du Nord devrait avoir un impact.

La croissance solide confirmée au troisième trimestre laisse penser que la Réserve fédérale va poursuivre sa politique de normalisation monétaire en relevant les taux à nouveau en décembre en dépit des critiques répétées de Donald Trump qui estime que le resserrement monétaire commence à être un frein.

Les estimations de croissance pour le quatrième trimestre se situent actuellement autour de 2,5% et les économistes s'attendent à un nouveau ralentissement en 2019 avec un soutien atténué de la fiscalité et des retombées négatives des tensions commerciales avec la Chine et d'autres partenaires des Etats-Unis.

Le ralentissement du troisième trimestre est dû entre autres à l'impact des mesures de représailles chinoises contre la hausse des droits de douane américains, qui se sont traduites par un pic d'expéditions avant leur entrée en vigueur en juillet, dopant ainsi la croissance du deuxième trimestre. Depuis, les exportations de soja ont baissé mois après mois, creusant le déficit commercial.

La croissance de la consommation des ménages a parallèlement été revue en baisse à 3,6% en rythme annualisé au troisième trimestre, contre 4,0% en première estimation.

Les importations, qui ont une contribution négative au PIB, ont elles ont été revues en légère hausse.

Les dépenses des entreprises en équipements ont crû de 3,5% en rythme annualisé, contre 0,4% seulement en première estimation. Même revu en hausse, ce chiffre reste le plus faible enregistré depuis deux ans.

Par rapport au troisième trimestre 2017, le produit intérieur brut américain affiche une progression de 3,0%, comme annoncé en première estimation.

La hausse de l'indice des prix de base (core) PCE, très suivi par la Réserve fédérale, a été révisée en baisse à 1,5% contre 1,6% en première estimation. Par rapport au troisième trimestre 2017, elle est confirmée à 3,0%.

(Lucia Mutikami, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)