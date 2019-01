USA-La démocrate Tulsi Gabbard se place pour la présidentielle de 2020

WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - La Représentante démocrate d'Hawaï, Tulsi Gabbard, a fait part de son intention de briguer l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis, rapporte vendredi CNN.

"J'ai décidé d'être candidate et je ferai une annonce formelle la semaine prochaine", dit-elle dans une interview à la chaîne de télévision américaine qui sera diffusée samedi, ajoutant que les thèmes de "guerre et de paix" seraient au coeur de sa campagne.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, 69 ans, qui pourfend régulièrement Wall Street et n'épargne pas Donald Trump, a annoncé le 31 décembre avoir l'intention de briguer l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis.

Outre Tulsi Gabbard et Elizabeth Warren, pourraient figurer parmi ces prétendants démocrates l'ancien vice-président Joe Biden, les sénatrices Kamala Harris, Kirsten Gillibrand et Amy Klobuchar, leurs homologues Bernie Sanders, Sherrod Brown et Cory Booker, ainsi qu'Eric Garcetti, maire de Los Angeles, et Michael Bloomberg, ancien maire de New York. Aucun favori ne s'est encore détaché. (James Oliphant et Makini Brice; Arthur Connan pour le service français)