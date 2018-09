USA-La dépouille mortelle de John McCain à Annapolis

ANNAPOLIS, Maryland, 2 septembre (Reuters) - La dépouille mortelle du sénateur John McCain est arrivée dimanche à l'Académie navale d'Annapolis, dans le Maryland, où il devait être inhumé dans un cimetière dépendant de cette école dont il était sorti diplômé.

John McCain, décédé le 25 août d'un cancer du cerveau, à l'âge de 81 ans, devait être porté en terre auprès de son ami et camarade de promotion, l'amiral Chuck Larson, ancien commandant de la flotte américaine du Pacifique, qui est mort en 2014, a déclaré la famille du sénateur de l'Arizona.

L'enterrement à Annapolis devait avoir lieu dans l'intimité, et ses fils Jack et Don devaient lui rendre hommage, de même que le général en retraite David Petraeus et le sénateur Lindsey Graham, ami et allié politique de longue date au sein du Parti républicain.

Samedi avaient eu lieu la cérémonie de ses funérailles dans la cathédrale nationale de Washington, en présence de nombreuses personnalités politiques, dont trois anciens présidents des Etats-Unis, mais pas de l'actuel, Donald Trump. () (Warren Strobel; Eric Faye pour le service français)