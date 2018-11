USA-La désignation de Whitaker contestée devant la Cour suprême

WASHINGTON, 16 novembre (Reuters) - La controverse qui entoure la désignation de Matthew Whitaker au poste de ministre de la Justice est désormais entre les mains de la Cour suprême des Etats-Unis à qui des juristes ont demandé de se prononcer sur la légalité de la décision prise la semaine dernière par Donald Trump.

Selon certains de ses détracteurs, la nomination de Matthew Whitaker, un proche de Donald Trump, en remplacement de Jeff Sessions viole la constitution et la législation fédérale.

Les juristes qui ont sollicité l'avis de la Cour suprême estiment que c'est l'actuel ministre-adjoint de la Justice Rod Rosenstein qui aurait dû remplacer Jeff Sessions.

La Cour suprême n'est cependant pas tenue de se prononcer.

Les démocrates redoutent que Trump cherche à nuire à l'enquête menée par les équipes du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe présumée dans la campagne présidentielle de 2016 et une possible collusion entre le Kremlin et des membres de l'équipe de campagne Trump.

Ils reprochent à Matthew Whitaker d'être un farouche opposant à cette enquête et ont demandé au ministre de la Justice par intérim qu'il se récuse de la supervision de l'enquête.

Donald Trump, qui nie toute collusion entre des membres de son équipe et des représentants russes, qualifie l'enquête de "chasse aux sorcières". Moscou réfute toute ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. (Lawrence Hurley, Nicolas Delame pour le service français)