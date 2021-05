USA-La famille de George Floyd demande à Biden une réforme de la police

par Jeff Mason et Nick Pfosi

WASHINGTON/MINNEAPOLIS, 25 mai (Reuters) - Des membres de la famille de George Floyd ont rencontré mardi Joe Biden à la Maison blanche, au jour du premier anniversaire de la mort de l'homme afro-américain lors de son interpellation par des officiers de Minneapolis, et ont plaidé auprès du président américain en faveur d'une réforme de la police.

George Floyd, plaqué au sol et asphyxié par l'un des genoux de Derek Chauvin, limogé depuis de la police et reconnu coupable du meurtre de Floyd, est devenu le visage d'un vaste mouvement de protestation contre les discriminations raciales et les violences policières aux Etats-Unis.

Un groupe bipartite d'élus du Congrès travaille sur un projet de loi portant le nom de George Floyd qui vise à revoir les pratiques des services de police américains et les rendre davantage responsables de leurs actes.

"Nous devons agir. Nous sommes face à un point d'inflexion", a dit Joe Biden dans un communiqué publié par la Maison blanche après que le président et la vice-présidente Kamala Harris ont rencontré six membres de la famille de George Floyd. "La bataille pour l'âme de l'Amérique a été une poussée constante entre l'idéal américain selon lequel nous naissons tous égaux et la dure réalité que le racisme nous a longtemps déchiré".

(Jeff Mason et Susan Cornwell à Washington, avec Jonathan Allen à New York et Nick Pfosi à Minneapolis; version française Jean Terzian)