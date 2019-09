USA: La hausse de l'inflation de base s'accélère

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% par rapport à juillet et de 1,7% sur un an, des chiffres conformes aux attentes, mais en excluant les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, sa hausse ressort à 0,3% sur un mois et 2,4% en rythme annuel, au plus haut depuis juillet 2018.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2% seulement de l'indice "core" CPI d'un mois sur l'autre, et de 2,3% sur un an.

Les prix de l'énergie ont baissé de 1,9% en août, portant à 4,4% leur repli sur un an.

La Fed, qui s'est fixé pour objectif une inflation de 2%, prend comme principale référence l'indice PCE (personal consumption expenditures), qui a enregistré en juillet une hausse de 1,6% en rythme annuel.

En août, selon les chiffres du département du Travail, les prix de l'essence ont baissé de 3,5% après un rebond de 2,5% en juillet. Ceux des produits alimentaires sont restés stables pour le troisième mois consécutif.

Les marché anticipent pleinement une baisse de taux lors de la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre. La plupart des économistes voient encore une détente monétaire en octobre et en décembre. La banque centrale a abaissé les taux en juillet, pour la première fois depuis 2008.

(Lucia Mutikani; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)