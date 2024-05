par Jonathan Allen et Brendan O'Brien

NEW YORK, 30 avril (Reuters) - La police de New York est entrée mardi soir dans les locaux de l'université de Columbia afin d'arrêter et de déloger des manifestants propalestiniens qui ont investi hier soir un bâtiment et campent sur le campus depuis deux semaines.

Des images retransmises en direct à la télévision montraient des policiers entrer dans la prestigieuse université new-yorkaise, épicentre du mouvement de contestation étudiant contre la guerre à Gaza.

"On vide les lieux", ont crié les membres d'une unité antiémeutes alors qu'ils avançaient vers l'entrée du Hamilton Hall, bloquée par les manifestants.

Certains policiers ont pénétré dans le bâtiment par une fenêtre du premier étage en utilisant un véhicule muni d'une échelle.

Peu de temps après, les policiers sont ressortis, escortant des manifestants menottés vers des véhicules de police garés en dehors du campus.

Quelque 50 personnes ont été escortée jusqu'à un bus, les mains attachées dans le dos. Des ambulances se trouvaient à proximité.

"Libérez, libérez, libérez la Palestine", ont scandé des manifestants à l'extérieur du bâtiment. D'autres ont crié: "Laissez les étudiants partir".

Des responsables de l'université avaient menacé plus tôt dans la journée d'exclure les étudiants ayant investi Hamilton Hall.

Les manifestants avaient pénétré dans le bâtiment la nuit dernière et en avaient bloqué l'accès avec des tables avant de scander, les bras des uns passés dans ceux des autres afin de former une barricade, des slogans propalestiniens.

Le maire de New York, Eric Adams, et des responsables de la police ont déclaré lors d'une conférence de presse organisée mardi soir qu'au vu des tactiques utilisées, l'occupation de Hamilton Hall s'était déroulée à l'initiative "d'agitateurs extérieurs" à l'université.

Eric Adams a laissé entendre que certains des étudiants n'étaient pas entièrement conscients que des "acteurs extérieurs" se trouvaient dans leurs rangs.

"Nous ne pouvons et ne permettrons pas que ce qui devrait être un rassemblement pacifique devienne un spectacle violent qui n'aurait aucun sens. Nous ne pouvons pas attendre que la situation devienne encore plus sérieuse. Cela doit s'arrêter maintenant", a-t-il dit.

L'un des chefs de file du mouvement de contestation étudiant à l'université de Columbia, Mahmoud Khalil, un universitaire palestinien qui bénéficie d'un visa d'étudiant et fréquente la School of International and Public Affairs, a réfuté les déclarations selon lesquelles l'occupation du Hamilton Hall avait été décidée à l'initiative de personnes étrangères à l'université.

"Ce sont des étudiants", a-t-il dit à Reuters.

L'université avait annoncé lundi soir avoir commencé à suspendre les étudiants propalestiniens ayant refusé de démanteler leur campement sur le campus de l'université.

(Avec la contribution de Rich McKay, Steve Gorman et Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)