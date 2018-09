USA-La tempête Florence fait 5 morts, les Caroline sous les eaux

* Une mère et son bébé figurent parmi les morts

* Plus de 722.000 foyers privés d'électricité

* Trump devrait se rendre sur place la semaine prochaine (Bilan actualisé, citations, précisions)

par Ernest Scheyder

WILMINGTON, Caroline du Nord, 15 septembre (Reuters) - L 'ouragan Florence et ses pluies diluviennes, qui ont frappé vendredi la côte est des Etats-Unis, ont provoqué la mort de cinq personnes.

Florence, désormais tempête tropicale, est l'un des deux grands événements climatiques qui menacent des millions de personnes dans le monde. Le super typhon Mangkhut a frappé les Philippines samedi. Il devrait toucher plus de 5,2 millions de personnes.

Aux Etats-Unis, une femme et son bébé ont notamment été tués par la chute d'un arbre sur leur maison à Wilmington, en Caroline du Nord. Le père, blessé, a été conduit à l'hôpital.

Le bureau du gouverneur a fait état de trois autres décès liés au passage de l'ouragan, toujours en Caroline du Nord: une femme victime d'une crise cardiaque qui n'a pas pu être prise en charge à temps par les secours à cause des débris sur la route, une homme de 78 ans qui s'est électrocuté et un autre renversé par les rafales de vent.

"Nous savions que cela allait être une grosse tempête, mais elle sera de proportions épiques", a déclaré le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, lors d'une conférence de presse.

Il a fait référence à une prévision des services météo, le National Weather Service, selon laquelle près de la totalité de l'Etat pourrait se retrouver sous l'eau.

Le cyclone géant a été déclassé jeudi soir en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, avant de toucher terre. Il avait été un moment étiqueté en catégorie 3.

Quand il a touché terre vendredi vers 07h15 (11h15 GMT) près de Wrightsville Beach à côté de Wilmington, ses vents pouvaient atteindre 150 km, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Le NHS l'a rétrogradé vendredi après-midi en tempête tropicale.

Vendredi soir, le centre de la tempête s'était déplacé vers l'est de la Caroline du Sud avec des vents soufflant au maximum à un peu plus de 110 km/h.

ÉVACUÉES D'UN HÔTEL

A New Bern, ville de 30.000 habitants au confluent des rivières Neuse et Trent en Caroline du Nord, la tempête a "submergé" la ville, a déclaré le gouverneur Cooper.

Plus de 100 personnes ont dû être sauvées des inondations. Le centre-ville était sous l'eau vendredi après-midi. Les appels à l'aide se sont multipliés à mesure que le vent se levait et que la marée montait.

"Ce sont des gens qui ont décidé de rester (...) pour une raison quelconque, malgré l'ordre d'évacuation obligatoire", a déclaré Colleen Roberts, responsable de l'information publique de la ville.

Certaines régions de Caroline du Nord et du Sud devraient recevoir jusqu'à un mètre d'eau au cours des prochaines heures.

Les autorités ont par ailleurs dû évacuer une soixantaine de personnes, dont de nombreux enfants, d'un hôtel de Jacksonville, en Caroline du Nord, dont le toit s'était en partie effondré à cause du vent.

A Atlantic Beach, une ville de l'archipel des Outer Banks, 76 centimètres de pluies ont été enregistrés, a indiqué l'US Geological Survey (USGS), l'institut de géophysique.

Donald Trump, s'est entretenu avec les représentants des autorités locales, a annoncé la Maison blanche, vendredi. Le président se rendra sur le terrain la semaine prochaine, "lorsqu'il aura été déterminé que sa présence ne perturbera pas les secours et le retour à la vie normale".

Près de 900.000 foyers et entreprises de Caroline du Nord et du Sud étaient privés d'électricité vendredi dans l'après-midi. Au total, ce sont plusieurs millions de personnes qui vont devoir se passer de courant, avertissent les compagnies d'électricité.

Le National Weather Service évalue à 10 millions le nombre de personnes vivant sur la trajectoire potentielle de l'ouragan.

La tempête devait traverser le sud-est de la Caroline du Nord et l'est de la Caroline du Sud vendredi et samedi. Elle devrait ensuite se diriger vers le nord en passant sur l'ouest des deux Etats et les Appalaches au début de la semaine prochaine. Un affaiblissement important était attendu au cours du week-end.

(Avec Gene Cherry à Raleigh, Scott DiSavino et Gina Cherelus à New York, Makini Brice à Washington, Andy Sullivan à Columbia, en Caroline du Sud et Brendan O'Brien à Milwaukee; Jean-Stéphane Brosse, Tangi Salaün et Danielle Rouquié pour le service français)