USA-La tempête Florence fait huit morts, les Caroline sous les eaux

* Sept décès en Caroline du Nord, un en Caroline du Sud

* 870.000 foyers sans électricité dans les deux Etats

* Florence se déplace très lentement vers l'ouest

* Ce qui fait craindre des inondations catastrophiques

* Florence a déjà déversé 76 cm d'eau dans certains secteurs (Actualisé avec nouveau bilan,)

par Anna Mehler Paperny

WILSON, Caroline du Nord, 16 septembre (Reuters) - L'ouragan Florence et ses pluies "phénoménales" qui s'abattent sur la côte est des Etats-Unis depuis vendredi, ont causé la mort de huit personnes, ont annoncé les autorités.

L'énorme dépression de près de 500 km de diamètre est repassée dans la catégorie des tempêtes tropicales, mais elle ne se déplace qu'à 3 km/h, ce qui risque de provoquer d'importants cumuls de précipitations et des inondations dévastatrices.

"Le système (dépressionnaire) déverse des quantités de pluies phénoménales, qui, dans certains endroits, ne se mesurent pas en pouces mais en pieds", a souligné Roy Cooper, gouverneur de Caroline du Nord, lors d'un point de presse.

"Le phénomène de tempête est suivi d'un phénomène d'inondations", a déclaré le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster.

Compte tenu de la montée rapide des eaux dans de nombreuses localités, les personnes bloquées ont dû être secourues par bateau et par hélicoptère, tandis que des dizaines de milliers d'autres se sont réfugiées dans des abris.

De nombreuses routes ont été fermées à la circulation. Les autorités ont mis en garde contre les risques de glissements de terrain, de tornades et de crues soudaines.

Les équipes des compagnies d'électricité travaillent pour rétablir le courant électrique. Samedi après-midi, environ 752.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité en Caroline du Nord et 119.000 en Caroline du Sud.

Les hélicoptères ont effectué des dizaines de missions sur la côte de la Caroline du Nord et ont contribué à sauver 50 personnes et huit animaux de compagnie, a déclaré Michael Himes, des garde-côtes américains.

A 17h00 GMT (21h00 GMT), le centre de la dépression, dont les vents soufflaient en continu à 72 km/h, était désormais près de 100 km à l'ouest de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC).

Florence devrait continuer à se déplacer lentement vers l'ouest, selon les prévisionnistes.

COUVRE-FEU

Selon le NHC, 30 à 40 pouces de précipitations, soit 76 à 102 cm, pourraient tomber sur les zones côtières des deux Etats de Caroline et environ 25 cm dans le sud-ouest de la Virginie.

A Fayetteville, ville de Caroline du Nord de 210.000 habitants, les autorités ont demandé à des milliers d'habitants des environs des cours d'eau Cape Fear et Little River de quitter leur domicile en raison du risque d'inondation.

Selon les autorités, Florence a causé sept morts en Caroline du Nord. Les autorités de la Caroline du Sud ont signalé un décès, une femme dont le véhicule a heurté un arbre tombé.

La tempête s'est abattue vendredi près de Wilmington, une ville d'environ 120.000 habitants, coincée entre la côte atlantique de la Caroline du Nord et le fleuve Cape Fear. Samedi, ses rues étaient parsemées de branches d'arbres et tapissées de feuilles et d'autres débris. Une grande partie de la ville était sans électricité. Les lignes électriques jonchaient le sol.

"Le fait qu'il n'y ait pas eu plus de morts et de dégâts est incroyable et une bénédiction", a déclaré Rebekah Roth, rencontrée dans le quartier Winoca Terrace à Wilmington.

Florence a déjà établi un record de précipitations pour la Caroline du Nord, dépassant celui de l'ouragan Floyd, qui avait causé 56 décès en 1999. Floyd avait produit plus de 60 cm de pluie dans certaines parties de l'État, alors que Florence a déjà déversé plus de 76 cm dans les zones autour de Swansboro.

A New Bern, ville de 30.000 habitants au nord-est de Wilmington, Florence a noyé le centre-ville sous l'eau.

Plus de 20.000 personnes se trouvent dans des abris en Caroline du Nord, et près de 6.000 en Caroline du Sud, ont indiqué des responsables.

En Caroline du Sud, les forces de l'ordre montent la garde contre les pillages dans les zones évacuées, ont fait savoir les autorités. Dans l'Etat voisin à Wilmington, un couvre-feu a été instauré samedi soir en réponse au pillage dans un secteur.

Donald Trump a approuvé la mise à disposition de fonds fédéraux dans certains comtés touchés, a annoncé la Maison blanche. Le président a prévu de se rendre dans la région la semaine prochaine.

(Avec Ernest Scheyder à Wilmington et Gene Cherry à Raleigh, en Caroline du Nord; Devika Krishna Kumar et Maria Caspani à New York; Andy Sullivan à Columbia, en Caroline du Sud; Jason Lange à Washington et Alex Dobuzinskis à Los Angeles; Jean-Philippe Lefief et Danielle Rouquié pour le service français)