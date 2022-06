USA-Le Sénat approuve le projet de loi sur les armes à feu

WASHINGTON, 23 juin (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé tard jeudi soir le projet de loi bipartisan visant à renforcer le contrôle des armes à feu, mis au point après les tueries de Buffalo et d'Uvalde le mois dernier.

Ce vote des sénateurs est intervenu alors que la Cour suprême américaine a déclaré pour la première fois jeudi que la Constitution des Etats-Unis protégeait le droit individuel au port d'armes de poing dans des lieux publics à des fins d'autodéfense.

Le projet de loi a recueilli 65 voix contre 33, devenant ainsi la plus importante législation contre les violences par armes à feu à être approuvée depuis des décennies.

"Cette législation permettra de protéger les Américains. Les enfants seront plus en sécurité grâce à elle", a déclaré le président américain Joe Biden après le vote. "La Chambre des représentants devrait rapidement voter cette loi bipartisane et me la faire parvenir."

Le texte est toutefois moins ambitieux qu'escompté, ses principales dispositions visant à renforcer les vérifications des antécédents des personnes souhaitant acheter des armes à feu.

Le texte a été approuvé par 15 républicains et 50 démocrates. Il sera examiné vendredi à la Chambre des représentant, et un vote interviendra aussitôt que possible, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un communiqué.

