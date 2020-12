USA-Le Sénat approuve un texte prolongeant les financements fédéraux

WASHINGTON, 11 décembre (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé vendredi un texte prolongeant d'une semaine les financements fédéraux, afin d'éviter un "shutdown" de l'administration et d'offrir aux élus du Congrès davantage de temps pour s'accorder sur un plan global comprenant des aides face à la crise du coronavirus.

Le texte a été envoyé à Donald Trump pour promulgation.

S'il entre en vigueur, le Congrès aura sept jours de plus pour parvenir à un accord sur un vaste projet de loi prévoyant un plan de dépenses de 1.400 milliards de dollars (1.155 milliards d'euros), associé à des mesures destinées à atténuer les effets de la crise sanitaire.

Rien ne dit, à l'heure actuelle, que les échanges entre républicains et démocrates aboutiront, alors que les propositions et contre-propositions se sont multipliées cette semaine au Capitole. (Richard Cowan et David Morgan; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)