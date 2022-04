USA-Le Sénat confirme Lael Brainard à la vice-présidence de la Fed

WASHINGTON, 26 avril (Reuters) - Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination de la gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Lael Brainard, comme vice-présidente de la banque centrale, faisant d'elle la première des quatre candidats choisis par le président Joe Biden à lever cet obstacle procédurier.

Ce vote de confirmation est intervenu en amont de la réunion de politique monétaire de la Fed, la semaine prochaine, lors de laquelle ses responsables devraient acter des mesures plus agressives pour lutter contre l'inflation galopante, en relevant les taux d'intérêt et en réduisant le bilan de la banque centrale. (Reportage David Morgan, Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir; version française Jean Terzian)