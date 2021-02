USA-Le Sénat confirme la nomination de Thomas-Greenfield comme ambassadrice à l'Onu

par Patricia Zengerle

WASHINGTON, 23 février (Reuters) - Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination de la candidate choisie par le président Joe Biden pour devenir la nouvelle ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'Onu, Linda Thomas-Greenfield, une diplomate de carrière qui vient étoffer l'équipe de sécurité nationale de la Maison blanche.

Près d'un mois après avoir auditionné Linda Thomas-Greenfield, les sénateurs ont voté à 78 voix contre 20 en faveur de sa nomination comme émissaire aux Nations unies et membre du gouvernement du démocrate Joe Biden.

L'ensemble des votes défavorables sont venus de sénateurs républicains.

Linda Thomas-Greenfield, 68 ans, travaille depuis 35 ans dans les services diplomatiques américains et a exercé sur quatre continents dont l'Afrique. (Patricia Zengerle à Washington, avec Michelle Nichols à New York; editing by Jonathan Oatis)