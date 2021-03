USA-Le Sénat progresse vers l'adoption du plan de relance Biden

WASHINGTON, 5 mars (Reuters) - Les démocrates du Sénat américain ont progressé samedi vers l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.594 milliards d'euros) de l'administration Biden, repoussant les tentatives républicaines de modifier le projet lors d'une session marathon qui avait commencé la veille.

Face à des républicains unis dans l'opposition, les démocrates qui contrôlent étroitement la chambre doivent s'assurer le soutien de leurs 50 membres afin de faire passer le plan conçu pour contrer l'impact du coronavirus, comme ils espèrent le faire ce week-end.

Les progrès ont été interrompus pendant plus de 11 heures alors que les démocrates négociaient un compromis sur les allocations chômage pour satisfaire les centristes, principalement le sénateur Joe Manchin, qui craignaient que le plan n'entraîne une surchauffe de l'économie.

Cette question résolue, la chambre a ensuite voté sur certaines des centaines de propositions visant à modifier le projet de loi.

Les démocrates ont rejeté une proposition républicaine qui aurait réduit le plan de relance à 650 milliards de dollars ; une qui aurait pénalisé des États comme New York ayant sous-estimé les décès en maisons de retraite ; et une aurait qui aurait obligé les écoles à proposer des cours en présence afin d'obtenir des aides fédérales.

Confrontés à leur plus grave crise sanitaire depuis un siècle, les Etats-Unis ont recensé plus de 521.000 décès liés au coronavirus.

Le plan de relance, qui inclut le financement des vaccins et des fournitures médicales, étend l'aide au chômage et fournit une nouvelle série d'aides financières d'urgence aux ménages, aux petites entreprises et aux autorités locales, bénéficie selon les sondages d'opinion d'un large soutien.

Les démocrates espèrent amener Joe Biden à signer une loi avant que certains avantages actuels n'expirent le 14 mars.

Alors que le projet prévoyait jusqu'à présent une allocation chômage fédérale de 400 dollars par semaine s'ajoutant aux aides de l'Etat jusqu'au 29 août, un compromis a été trouvé qui fixerait la prestation à 300 dollars par semaine mais l'étendrait jusqu'au 6 septembre, selon un assistant démocrate. Les premiers 10.200 dollars seraient exonérés d'impôts.

Le compromis, dont la Maison Blanche a fait savoir qu'il était soutenu par Joe Biden, prolonge également un allégement fiscal pour les entreprises d'une année supplémentaire, jusqu'en 2026.

Si le Sénat adopte le projet de loi, la Chambre des représentants des États-Unis devra approuver ces changements avant que Joe Biden puisse le signer.

Les républicains ont largement soutenu les plans précédents pour lutter contre le coronavirus et relancer la plus grande économie du monde, qui a perdu 9,5 millions d'emplois depuis l'année dernière.

Mais avec l'accession de Joe Biden à la Maison Blanche et celle des démocrates au Congrès, ils ont critiqué ce projet de loi comme étant trop coûteux.

Le taux de chômage aux États-Unis, bien que toujours élevé à 6,2% le mois dernier, a baissé par rapport à 6,3% enregistrés en janvier.

(Version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)