USA-Le Sénat reporte les débat sur le plan de relance Biden

WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Le Sénat américain a voté jeudi pour reprendre le projet de loi d'aide aux coronavirus de 1.900 milliards de dollars (1.589 milliards d'euros) voulu par le président Joe Biden, mais a reporté le début des débats jusqu'à ce que le texte complet du projet de loi de 628 pages soit lu à haute voix.

Le vote concernant l'adoption du plan de relance pourrait se tenir durant le week-end. Les républicains, qui pourraient chercher à ralentir la procédure, ont déjà demandé la lecture à voix haute du texte, ce qui pourrait prendre jusqu'à 10 heures.

Les démocrates, qui ne peuvent pas compter sur un soutien des républicains, ont annoncé vouloir ajouter des changements au projet de loi, prévoyant plus d'aide pour les plus petits Etats et de verser davantage d'argent pour le développement d'infrastructures.

Le plan de relance de Joe Biden, baptisé l'American Rescue Plan, a été adopté le mois dernier par la Chambre des représentants. Il doit permettre de financer la campagne de vaccination et l'achat de fournitures médicales, ainsi que de nouvelles mesures de soutien aux ménages, aux petites entreprises et aux autorités locales.

Le Sénat américain a maintenu sa session malgré les mises en garde de la police du Capitole à Washington qui craignait une attaque similaire à celle du 6 janvier dernier ce jeudi, seuls quelques manifestants ont été signalés.

(Makini Brice et Susan Cornwell; version française Camille Raynaud)