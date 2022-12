USA-Le bilan de la violente tempête hivernale s'alourdit

25 décembre (Reuters) -

La violente tempête hivernale qui s'est abattue sur les États-Unis, provoquant de fortes chutes de températures des Grandes Plaines du Nord jusqu'à la frontière avec le Mexique, a entraîné la mort d'au moins 30 personnes.

Plus de 150.000 foyers et entreprises étaient privés d'électricité sur la côte Est des États-Unis, au Texas et dans l'État de Washington contre 1,8 million la veille, selon PowerOutage.us.

Au moins 30 personnes sont mortes jusqu'à présent dans des incidents liés à la météo, selon un décompte de NBC News. CNN av de son côté fait état de 26 décès.

À Buffalo, ville de l'Etat de New York balayée par une puissante tempête de neige, 16% des habitants n'avaient pas d'électricité dimanche, selon les autorités. Sept personnes sont décédées et la neige, qui continuait de tomber dimanche, atteignait 1,2 mètre de hauteur.

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré aux journalistes qu'elle avait été en contact avec la Maison-Blanche et que l'administration de Joe Biden appuierait la demande de déclaration de catastrophe fédérale présentée par l'État.

"Cette tempête restera dans l'histoire comme la plus dévastatrice de Buffalo. Elle a marqué les esprits et nous sommes encore en plein milieu de la tempête", a déclaré Kathy Hochul.

Dimanche matin, les températures étaient encore bien inférieures à la moyenne dans le centre et l'est des États-Unis, et jusqu'à la côte du golfe du Mexique, a déclaré Rich Otto, météorologue du National Weather Service (NWS).

"On s'attend à ce qu'il y ait encore un à deux pieds (30,48-60,96 centimètres) de neige avant lundi matin dans la région de Buffalo", a ajouté Rich Otto. "Je pense que l'on peut dire que, d'une certaine manière, le pire est passé, mais il y a encore des chutes de neige assez importantes qui se poursuivent aujourd'hui dans la région de Buffalo."

Les autorités du Kentucky ont confirmé au moins trois décès liés à la tempête dans cet État, tandis qu'au moins deux automobilistes ont été tués et de nombreux autres blessés dans un carambolage impliquant 50 véhicules vendredi sur l'autoroute de l'Ohio. (Reportage Gabriella Borter, Lucia Mutikani, Rick Cowan et Ahmed Aboulenein ; Version française Kate Entringer)