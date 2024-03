WASHINGTON, 14 mars (Reuters) - Le chef de file de la majorité démocrate au Sénat des Etats-Unis, Chuck Schumer, a plaidé jeudi en faveur d'élections législatives anticipées en Israël, qualifiant en termes vifs le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'obstacle à une paix avec les Palestiniens.

Soutien de longue date de l'Etat d'Israël et lui-même de confession juive, Chuck Schumer a déclaré devant la chambre haute du Congrès américain que le gouvernement de Benjamin Netanyahu "ne correspond plus aux besoins d'Israël" après cinq mois de guerre dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas palestinien en territoire israélien le 7 octobre.

"En tant que démocratie, Israël a le droit de choisir ses propres dirigeants et nous devrions laisser le sort en décider. Mais l'important est que les Israéliens puissent exprimer un choix. Il faut qu'il y ait un nouveau débat sur l'avenir d'Israël après le 7 octobre", a dit l'élu démocrate.

"De mon point de vue, le mieux pour cela est d'organiser des élections", a-t-il ajouté.

Chuck Schumer a jugé que ce serait une "profonde erreur" de la part d'Israël de refuser une solution à deux Etats, exhortant les négociateurs des parties prenantes au conflit à Gaza à faire tout leur possible pour parvenir à un cessez-le-feu, à la libération des otages enlevés en Israël lors de l'attaque du 7 octobre et à une distribution d'aide humanitaire aux habitants de l'enclave palestinienne, bombardée sans relâche depuis l'attaque du Hamas.

Chuck Schumer et les autres responsables démocrates, jusqu'au président Joe Biden, sont vivement critiqués au sein de leur propre parti pour le soutien inconditionnel apporté à Israël, malgré les conséquences pour la population civile de Gaza de la riposte israélienne à l'attaque du 7 octobre.

"AUX ISRAÉLIENS DE DÉCIDER", DIT LA MAISON BLANCHE

John Kirby, porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison blanche, a déclaré que Chuck Schumer avait prévenu la présidence de la teneur de son intervention mais que les services de Joe Biden ne l'avaient ni approuvée, ni désapprouvée, ni modifiée en aucune manière.

A la question de savoir si les Etats-Unis pensaient que des élections devraient être organisées en Israël une fois la guerre terminée, John Kirby a répondu : "C'est aux Israéliens de décider."

Un porte-parole du cabinet de Benjamin Netanyahu a dit n'avoir à formuler "aucun commentaire pour le moment".

Le Likoud, parti conservateur du Premier ministre israélien, a déclaré qu'Israël n'était "pas une république bananière" et que la politique menée par le gouvernement jouissait d'un large soutien au sein de la population.

"Contrairement aux déclarations de Schumer, l'opinion israélienne soutient une victoire totale sur le Hamas, rejette tout diktat international pour la création d'un Etat terroriste palestinien et s'oppose au retour de l'Autorité palestinienne à Gaza", a déclaré le Likoud dans un communiqué.

Chuck Schumer a aussi dénoncé les Palestiniens soutenant le Hamas, qui gouverne Gaza, et jugé que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dont le pouvoir s'exerce seulement partiellement en Cisjordanie occupée, devrait se mettre en retrait.

"Pour qu'il y ait le moindre espoir de paix à l'avenir, Abbas doit démissionner et être remplacé par une nouvelle génération de dirigeants palestiniens qui oeuvreront à parvenir à une paix avec l'Etat juif", a dit le chef de la majorité démocrate dans ce discours de trois quarts d'heure, une durée inhabituelle. (Rédigé par Patricia Zengerle, avec Richard Cowan, Katharine Jackson et Steve Holland à Washington et Henriette Chacar à Jérusalem; version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)

par Patricia Zengerle